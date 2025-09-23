В районе железнодорожной больницы в Челябинске ограничено движение

Автомобильное движение в районе больницы РЖД в Челябинске ограничили до конца осени.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения были введены в понедельник, 22 сентября, в связи с капитальным ремонтом водовода.

С 22 сентября до 29 ноября закрыто движение транспорта по улице Сулимова в районе дома №35, а также ограничено движение транспорта по улице Сулимова в районе дома №38 по улице Техникумовской.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube