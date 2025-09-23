В Челябинске задержали вылет десятка авиарейсов

Отменены или задержаны авиарейсы из Челябинска в Москву, Махачкалу, Сочи и Анталью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вылет 8 рейсов из челябинского аэропорта был задержан, еще 2 отменили. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта.

Ограничения были введены поздно вечером понедельника, 22 сентября, после того, как появилась информация об атаках БПЛА на ряд регионов России.

В результате были задержаны вылеты самолетов в Москву, запланированные на 22:30 (покинул воздушную гавань в 03:26), 05:20 (вылетел в 08:13), 06:05 (08:50), 07:45 (10:56). Самолет на Махачкалу направился вместо 00:35 – в 05:47.

Авиарейсы в Сочи вылетели в 02:58 (время вылета по расписанию – 02:00) и 11:13 (вместо 06:10).

В турецкую Анталью пассажиры южоуральцы вылетели с полтурачасовой задержкой – в 03:34 (вместо 01:55).

Также отменены рейсы в Москву, планировавшиеся в 12:30 и 16:20.

Челябинск, Виктор Елисеев

