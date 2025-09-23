В Челябинске школьника расстреляли из ракетницы

16-летнему челябинцу выстрелили из ракетницы в лицо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 21 сентября, во дворе жилого дома на улице Южноуральской в Тракторозаводском районе Челябинска.

По словам очевидцев, четверо подростков подошли к паре молодых людей, сидевших на скамейке.

Юноше предложили отойти в сторону «для разговора». В какой-то момент один из подростков выхватил ракетницу и выстрелил молодому человеку в лицо. Позднее в переписке стрелявший признался: ракетницей хотел просто попугать знакомого, о том, что ракетница заряжена, не знал.

«На место происшествия выезжали сотрудники полиции, которыми все участники и свидетели инцидента установлены и опрошены. Предмет, используемый при совершении противоправного деяния, изъят сотрудниками полиции и направлен на экспертизу», – рассказали в силовом ведомстве.

По информации полицейских, подростки учатся в одной школе.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, 16-летний пострадавший подросток находится в больнице с равмой глаза. Возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

