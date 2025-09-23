российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 13:26 мск

Южноуральца задержали при попытке подкупить директора ЧОПа, охраняющего урожай зерновых

Полиция Магнитогорска задержала южноуральца, пытавшегося «убедить» руководителя охранного предприятия закрыть глаза на воровство зерна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 40-летнего мужчину задержали после того, как он передал директору общества с ограниченной ответственностью, оказывающего охранные услуги сельскохозяйственному предприятию, 80 тысяч рублей. Об этом сообщили пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и регионального следственного управления СКР.

Деньги должны были убедить охранников закрыть глаза на воровство с объекта ГК «Ситно» зерновой продукции в период уборочной кампании.

Мужчину задержали с поличным полицейские при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии. Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа за заведомо незаконные действия.

