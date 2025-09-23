Южноуральца задержали при попытке подкупить директора ЧОПа, охраняющего урожай зерновых

Полиция Магнитогорска задержала южноуральца, пытавшегося «убедить» руководителя охранного предприятия закрыть глаза на воровство зерна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 40-летнего мужчину задержали после того, как он передал директору общества с ограниченной ответственностью, оказывающего охранные услуги сельскохозяйственному предприятию, 80 тысяч рублей. Об этом сообщили пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и регионального следственного управления СКР.

Деньги должны были убедить охранников закрыть глаза на воровство с объекта ГК «Ситно» зерновой продукции в период уборочной кампании.

Мужчину задержали с поличным полицейские при содействии сотрудников регионального управления Росгвардии. Орджоникидзевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам коммерческого подкупа за заведомо незаконные действия.

Челябинск

