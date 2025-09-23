Почти полсотни домов в Металлургическом районе Челябинска остались без воды

Жители более 40 домов в Металлургическом районе Челябинска остались без вооснабжения.
Как сообщили РИА «Новый День» в челябинском МУП ПОВВ, ограничительные меры связаны с проведением ремонтных работ.
Временно приостановлено водоснабжение по следующим адресам:
улица Богдана Хмельницкого, дома 43 – 51;
улица 2-й Пятилетки, дома 18 – 20;
улица Полтавская, дома 3 – 7, 4 – 12;
улица Румянцева, дома 10 – 14, а также строения 10к3 (административное) и 10 к2 (административное);
улица Бородинская, дома 3 – 9, 4 – 6.
Организован подвоз питьевой воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
