Стройплощадки челябинского метротрама возьмут под охрану за 125 миллионов рублей

На охрану объектов строительства метротрама в Челябинске готовы потратить 125 миллиоов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , АО «Моспроект-3», генеральный подрядчик строительства инфраструктуры для челябинского метротрамвая, объявил о проведении торгов на обеспечение защиты объектов строящейся линии «Север – Юг». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Максимальная (начальная) цена контракта – 125 миллионов рублей. Итоги конкурса планируется подвести 16 октября.

Охранной компании – победителю необходимо будет организовать пропускной режим и обеспечить безопасность техники, оборудования и транспорта на четырех строительных площадках. Сотрудники предприятия должны быть оснащены металлодетекторами, комплектами досмотровых зеркал и эндоскопов, газоанализаторами паров взрывчатых веществ, индикаторами опасных жидкостей, локализаторами взрыва, а также средствами принудительной остановки автомобилей.

К работе компании необходимо приступить в октябре текущего года. Срок исполнения контракта – до конца 2026-го.

Напомним, проект создания инфраструктуры для скоростного транспорта – метротрамвая губернатор Алексей Текслер презентовал в мае 2021 года. Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в Челябинске создадут две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную сеть метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого планировалось построить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей.

Озвученные планы с самого начала вызывали у многих сомнение. Скептики оказались правы: в июне 2022 года первый заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года, то есть на год позже, чем планировалось ранее. Главного подрядчика нашли только в августе 2022 года.

В октябре 2023 года тот же Ломакин сообщил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Челябинск

