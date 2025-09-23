Челябинец на электросамокате сбил 10-летнюю девочку

В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда электросамокатчика на школьницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, авария произошла вблизи одного из домов по улице Зальцмана в Тракторозаводском районе Челябинска.

48-летний водитель личного электросамоката совершил наезд на 10-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube