«Металлург» одержал пятую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене в овертайме взял верх над «Спартаком» из Москвы – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , началась встреча атаками хозяев.

Однако на 6-й минуте матча форвард москвичей Егор Филин перехватил шайбу на синей линии «Металлурга», Александр Беляев подхватил игровой снаряд и, выйдя один на один с голкипером «Магнитки», поразил ворота – 1:0, «Спартак» выходит вперед.

В дальнейшем «Металлург» продолжал контролировать игру, явно перебросав гостей (на 20 бросков южноуральцев бело-красные ответили лишь 8-ю). Но сравнить счет в первом периоде так и не смог.

Во второй двадцатиминутке хозяева продолжили давление. На 32-й минуте Михаил Федоров мощно бросил с середины зоны, голкипер гостей отбил, но попал в конек Даниила Вовченко, от которого шайба залетела в ворота. Однако судьи гол не засчитали, заметив, что нападающий магнитогорцев все-таки сделал движение ногой.

Зато следующая попытка Михаила Федорова сравнять счет удалась (ассистировал ему Андрей Козлов). 33-я минута встречи – 1:1.

В третьем периоде хозяева продолжили атаковать, но голкипер «Спартака» Артем Загидулин пресекал все их попытки выйти вперед.

Однако на 48-й минуте встречи вновь сыграла связка Федеров-Козлов. Михаил Федоров вошел в зону атаки по правому флангу, отправил шайбу на пятак сквозь коньки защитника гостей, а Андрей Козлов в касание переправил ее в ворота – 2:1, «Металлург» выходит вперед.

Но есть своя голевая связка и у москвичей. На 56-й минуте Егор Филин набросил шайбу от правого борта на пятак, где Александр Беляев в борьбе переправил ее в ворота – 2:2. И игра переходит в овертайм.

Все решилось на 62-й минуте, когда Дмитрий Силантьев поставил победную точку – 3:2, «Металлург» продолжает победную серию.

Челябинск, Виктор Елисеев

