24 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

24.09.2025, среда

10:00 Челябинск – Лаборатория сказки «Мифологика» (учебный центр «Дебют», ул. Орджоникидзе, 36а)

10:00 Челябинск – Круглый стол «Герои Великой Отечественной войны в наших семьях» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная адаптации иностранных студентов в Челябинске, вовлечению их в студенческую и общественную жизнь региона, слету Всемирного фестиваля молодежи (редакция газеты «Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Моя душа настроена на осень» к 80-летию со дня рождения поэтессы Ларисы Рубальской (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест»: показ мультфильмов (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Осенний лес» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Литературно-музыкальная композиция «Учитель от Бога» к 90-летию со дня рождения Альберта Лиханова (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

15:00 Челябинск – Встреча «А почестей мы не просили…» поэзия Григория Поженяна в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17) (по записи)

15:00 Челябинск – Мастер-класс Натальи Нерековой «Прихватка в технике вязания крючком» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:30 Челябинск – Встреча, на которой расскажут о последствиях травм, полученных подростками на питбайках, и о длительном процессе реабилитации (детская поликлиника №8, ул. Братьев Кашириных, 130б)

16:00 Челябинск – Музыкально-поэтический вечер «Осенние листья шумят и шумят в саду» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:00 Челябинск – Встреча в клубе «Буквоежки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

18:00 Челябинск – Заседание клуба «Литература без границ»: встреча на тему «Агата Кристи и ее детективная революция»(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube