Поставки арбузов на Южный Урал выросли почти в десять раз

Поставки арбузов в Челябинскую область выросли в разы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, первая партия поступила уже в марте – это были бахчевые одной из стран Ближнего Востока. В дальнейшем единственным импортером оставался Узбекистан.

Пик поставок пришелся на июнь, в этом месяце поступило 70% от общего количества арбузов, ввезенных с начала года.

За весь арбузный сезон импорт полосатых плодов на Южный Урал увеличился в 8 раз в сравнении с прошлым годом.

В то же время весовой объем импорта дынь сократился в 4 раза. Ароматные плоды завозили из Узбекистана и Казахстана.

Челябинск

