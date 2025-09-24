В пригороде Челябинска столкнулись «Газель» и два автобуса. Есть пострадавшие

В Копейске выясняют обстоятельства тройного ДТП, в котором пострадал пассажир автобуса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 24 сентября, около 7:15 утра, в Копейске на проспекте Победы в районе дома №70а.
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Газель» врезался в автобус ПАЗ, остановившийся на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. После удара ПАЗ продолжил движение и столкнулся с автобусом VolgaBus, в тот момент отъезжавшим от остановки.
В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса ПАЗ. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»