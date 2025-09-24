После срыва ремонта теплосетей в поселке Увильды в отношении чиновников возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации Аргаяшского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, по данным следствия, администрация Аргаяшского района заключила с МУП «ВКХ» соглашения на ремонт теплосетей и системы водоснабжения в поселке Увильды на сумму более 49 миллионов рублей.

Однако после этого местные власти о ремонте как будто забыли. Контролем над исполнением работ и обеспечением финансирования не занимались. В итоге какие-то работы так и не начали, какие-то – выполнили лишь частично. В том числе не был произведен капитальный ремонт тепловой сети протяженностью 2,7 километра и системы горячего водоснабжения.

Кроме того, чиновники таки и не смогли взыскать задолженность теплоснабжающих организаций перед поставщиками энергоресурсов на сумму свыше 35 миллионов рублей.

«В результате ненадлежащего исполнения сотрудниками своих обязанностей возникла угроза нарушения теплоснабжения и горячего водоснабжения поселка Увильды», – констатировали в Следственном комитете.

Конкретных фигурантов в уголовном деле пока нет. Его расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

