Из Челябинска возобновляют полеты в Краснодар

Из Челябинска можно будет напрямую вылететь в Краснодар.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании NordStar, перевозчик возобновляет полеты в Краснодар из Норильска с посадкой в Москве и в Челябинске.
Первый рейс из аэропорта Норильска в столицу Кубани отправится 6 октября текущего года. Рейсы будут выполняться еженедельно на Boeing 737-800. На сайте самой авиакомпании в настоящее время доступны для покупки билеты на рейсы, начиная с 1 ноября.
Кроме того, авиакомпания намерена продлить полетную программу из Норильска в Челябинск на сезон осенне-зимней навигации 2025/2026 с возможностью продолжения путешествия в Краснодар с короткой посадкой в Челябинске.
Не исключено, что в осенне-зимний период Краснодар может стать для южноуральцев пересадочным пунктом для дальнейшего путешествия на зарубежные курорты. Впрочем, в ближайшей перспективе из столицы Кубани можно улететь лишь в семь городов за рубежом: турецкую Анталью, армянский Ереван (эти направления доступны напрямую из Челябинска), а также Дубай (ОАЭ), Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия), Ташкент и Самарканд (оба Узбекистан). Во все эти семь городов южноуральцы могут улетать и из Екатеринбурга.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»