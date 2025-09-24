Россияне переходят с ресторанов на фастфуд

В России стали реже ходить в рестораны и кафе, но продолжают покупать фастфуд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за восемь месяцев 2025 года средний чек в заведениях общественного питания (кафе, рестораны, фастфуд) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% – до 1410 рублей. Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом число покупок за год практически не изменилось, увеличившись всего на 1,5% (оборот вырос на 13%).

Если проанализировать отдельные сегменты отрасли, наибольший рост среднего чека продемонстрировали рестораны и бары (2596 рублей, +13% к уровню прошлого года). Зато число покупок снизилось на 1% (оборот вырос 12%).

Меньше всего цены изменились в кафе и столовых (средний чек 752 рубля, на 9% выше уровня прошлого года). Но и это не уберегло их от падения в физическом выражении на 1% (денежный оборот вырос на 8%).

Единственный сегмент общепита, где был зафиксирован рост числа покупок – точки фастфуда, где, несмотря на рост среднего чека на 10% (до 519 рублей), физические объемы увеличились на 7% (оборот вырос на 17%).

«В этом году, особенно летом, на сферу общепита оказало значительное влияние увеличение транзитного и туристического трафика. В частности, из-за роста объема автомобильных поездок и самостоятельных форматов путешествий, выросло посещение точек быстрого питания, – отмечают в «Чек Индекс». – При этом в ресторанном сегменте подрос объем заказов более премиального ассортимента, что отразилось в величине средней покупки».

Рост потребления больше заметен на региональном уровне. Увеличилась и доля оплаты наличным способом, весной и летом.

В целом, продажи индустрии питания выше прежде всего за счет ценового подъема в категории, констатировали аналитики.

Челябинск, Виктор Елисеев

