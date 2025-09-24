Северо-запад Челябинска оказался на грани транспортного коллапса из-за вышедшего из строя светофора

Дорожники вывели из строя светофор на оживленном перекрестке Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти сутки челябинские автомобилисты и пешеходы испытывают сложности на пересечении улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской.
По словам горожан, светофорный объект перестал работать вечером вторника, 23 сентября. Не изменилось положение вещей и сегодня, 24 сентября.
«На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Северо-Крымской при проведении работ по замене дорожного полотна был поврежден электрический кабель, в связи с чем произошло отключение светофорного объекта», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.
В ГАИ рассказали, что информацию об аварии уже направили в комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска.
«Сотрудники Госавтоинспекции будут мониторить ситуацию, и в случае затруднения движения будет проводиться регулирование дорожного движения», – заверили представители ведомства.
Водителей просят учитывать сложившуюся ситуацию на данном участке улично-дорожной сети.
Челябинск, Виктор Елисеев
