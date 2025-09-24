Штраф в 200 тысяч рублей напомнил чиновникам Катав-Ивановска о ремонте дорог

После штрафа власти Катав-Ивановска занялись приведением городских дорог в нормативное состояние.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, о безобразном состоянии автомобильных дорог жители Катав-Ивановска рассказали во время личного приема прокурора региона.
Прокурорская проверка подтвердила: магистрали на улицах Братьев Пухляковых и Чкалова в районном центре не соответствуют государственным стандартам.
В мэрию внесли представление об устранении нарушений, а также возбудили административное дело. В результате администрацию Катав-Ивановска оштрафовали на 200 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.
Теперь власти занялись приведением дорожного полотна по улице Братьев Пухляковых, а также на пересечении улиц Чкалова и Чапаева в соответствие с требованиями ГОСТ.
Челябинск, Виктор Елисеев
