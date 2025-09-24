Златоустовский метзавод вводит четырехдневку

ЗМЗ переводит сотрудников на сокращенную неделю из-за недостатка заказов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с октября текущего года сотрудники Златоустовского металлургического завода будут работать четыре дня в неделю. Эту информацию подтвердили в профкоме предприятия.

По планам, вынужденная мера должна продлиться около полугода. Она коснется бригад, занятых в утренние смены. Заработная плата сотрудников снизится соответсвующим образом.

«Сокращенная рабочая неделя связана с неполной загрузкой производственных мощностей, – цитирует «Правде УрФО» представителей профкома ЗМЗ. – Сейчас они загружены примерно наполовину. Предприятию очень нужны заказы».

Напомним, в июле текущего года о планах по переводу административного персонала на четырехдневную рабочую неделю заявили на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Это объяснили волатильностью курса валют, неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции и значительным падением потребительского спроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

