российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 18:01 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Златоустовский метзавод вводит четырехдневку

ЗМЗ переводит сотрудников на сокращенную неделю из-за недостатка заказов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с октября текущего года сотрудники Златоустовского металлургического завода будут работать четыре дня в неделю. Эту информацию подтвердили в профкоме предприятия.

По планам, вынужденная мера должна продлиться около полугода. Она коснется бригад, занятых в утренние смены. Заработная плата сотрудников снизится соответсвующим образом.

«Сокращенная рабочая неделя связана с неполной загрузкой производственных мощностей, – цитирует «Правде УрФО» представителей профкома ЗМЗ. – Сейчас они загружены примерно наполовину. Предприятию очень нужны заказы».

Напомним, в июле текущего года о планах по переводу административного персонала на четырехдневную рабочую неделю заявили на Челябинском электрометаллургическом комбинате. Это объяснили волатильностью курса валют, неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции и значительным падением потребительского спроса.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,