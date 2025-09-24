Жителей южноуральского Троицка обеспокоили маневры силовиков в городе

В южноуральском Троицке проходят антитеррористические учения .

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, антитеррористические маневры начали в городе вчера, 23 сентября.

В тренировке участвуют сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и городской администрации. Цель учений – отработать взаимодействие служб и проверить готовность к действиям в экстренных ситуациях.

«Троичан просят сохранять спокойствие и в случае, если заметили какие-то активные действия силовиков, не поддаваться панике, так как в некоторых районах города возможны перекрытия улиц, блокирование условных мест происшествий, перебои в работе сотовой связи и т.д.», – заявили представители силового ведомства.

В региональном полицейском главке также сообщили, что в ходе проведения оперативных мероприятий силовики задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске, пресекли незаконную игорную деятельность. Кроме того, у одного из задержанных выходцев из южных регионов России изъято холодное оружие, составлен ряд административных протоколов по линии Госавтоинспекции и в сфере миграционной политики.

Челябинск, Виктор Елисеев

