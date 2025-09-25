25 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

25.09.2025, четверг

09:30 Челябинск – Конференция «Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 1-й этаж)

10:00 – 12:00 Челябинск – Чемпионат по спортивному бриджу совместно с Федерацией спортивного бриджа (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, приуроченная к Дню пожилого человека (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ ВИПР, ул. Елькина, 45а, 13-й этаж 13, оф. 1303)

13:00 Челябинск – Литературная игра «Внимательный читатель» к 155-летию со дня рождения Александра Куприна (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 Челябинск – Лекция «Анна Андреевна Ахматова и ее мужчины: Николай Гумилев, Владимир Шилейко, Николай Пунин» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:30 Челябинск – Встреча со специалистами отделения Уральского главного управления Центрального Банка России по Челябинской области «Финансовая грамотность населения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «Улица Болотная». Встреча возле памятника «Орленок» (предварительная запись в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, тел. 264-77-46, 264-73-11)

19:00 Челябинск – Регулярный чемпионат КХЛ: «Трактор» vs. «Авангард» (Омск) (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

