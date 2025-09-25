Челябинцев переполошили звуки взрывов в центре города

В МЧС успокоили перепуганных челябинцев, сообщивших о взрывах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , звуки, похожие на взрывы, привлекли внимание горожан сегодня, 25 сентября.

По словам челябинцев, в районе 10 часов они слышали минимум четыре хлопка в течение примерно 20 минут.

В пресс-службе ГУ МЧС подчеркнули, что беспокоиться горожанам не о чем. «Сегодня, 25 сентября с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска и с 12:00 до 15:00 на одном из предприятий Копейска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», – сообщили в экстренном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

