С южноуральцев принудительно взыщут 75 миллионов рублей за капитальный ремонт

Суд удовлетворил почти 3 тысячи исков регоператора капремонта Челябинской области о взыскании задолженностей по взносам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , более 75 миллионов рублей задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества намерен взыскать региональный оператор с собственников помещений в многоквартирных домах Челябинской области.

На такую сумму представители специализированного фонда направили в прошлом году 4,7 исков в суды региона. В регоператор рассчитывают, что средства поступят на счета фонда до конца 2026 года.

На данный момент суды удовлетворили 2,9 тысячи заявлений на общую сумму более 41 миллиона рублей, включающую основную сумму долга и пени. В 2025 года во взыскании задолженности участвуют и специализированные юридические организации.

Следует отметить, что в 2023 году собираемость взносов на капремонт составляла 97,13%, в 2024 – 97,98%. С января по август текущего года она снизилась до 89,9%. Однако обычно к концу года эта цифра увеличивается.

«Челябинский городской округ сохраняет позиции в середине списка, – цитирует представителей регоператора «Вечерний Челябинск». – В то время как Усть-Катавский и Озерский городские округа являются лидерами по собираемости взносов как по результатам 2024 года, так и по показателям 2025 года».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube