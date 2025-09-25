В доме в центре Челябинска вспыхнули электрощитки на семи этажах

Подъезд многоэтажки в центре Челябинска заволокло дымом из-за возгорания в электрощитках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ночь на четверг, 25 сентября, в одном из подъездов многоэтажки по улице Работниц.

На момент приезда пожарных в здании горели электрощитки с первого по седьмой этаж на общей площади 15 квадратных метров. В подъезде образовалось плотное задымление.

Пожарные вывели из опасной зоны с помощью спасательных комплектов 18 человек, из них 2 ребенка. 10 человек вышли самостоятельно.

На начальном этапе тушения (до обесточивания энергослужбой здания) сотрудникам МЧС пришлось использовать огнетушители. В кратчайший срок удалось справиться с возгоранием, перехода пожара на жилые квартиры не допущено. Пострадавших нет.

Специалистам дознания по пожарам предстоит установить причину ЧП.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube