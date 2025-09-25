Полиция Златоуста нашла вандала по следам обуви

В Златоусте участковый полиции задержал автомобильного вандала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, к полицейским обратился 40-летний житель Златоуста, обнаруживший утром свой автомобиль разбитым во дворе многоквартирного дома. На «Шкоде Октавии» были повреждены стекла, бампер и даже крыша.

Неизвестный наносил удары по иномарке камнем, прыгал по капоту и крыше автомобиля, что подтверждалось оставленными на кузове следами обуви. Именно обувные следы и помогли найти вандала.

Нашел его старший участковый уполномоченный отдела полиции «Новозлатоустовский». Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия, в квартире, где он проживал. Им оказался ранее судимый за кражу 20-летний местный житель.

Как оказалось, златоустовец проводил ночь в клубе. Под утро изрядно подвыпившего мужчину попросили на выход. Это возмутило молодого человека. Зло он решил выместить на попавшемся ему под руку (и под ногу) автомобиле. Ущерб оценили в 261

тысячу рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Златоусту возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения имущества.

Челябинск

