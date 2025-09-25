Золотодобывающее предприятие в Челябинской области оштрафовали на миллион рублей

На Южном Урале компанию оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за нарушения при разведке месторождения золота.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Магнитогорская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недрах.

Установлено, что ООО «Кия Майнинг» (учредители – Дмитрий Тюряков и Роман Пузанов) получило лицензию на разведку и добычу золота из россыпного месторождения на участке недр в Чесменском районе.

При проверке выяснилось, что при производстве геолого-разведывательных работ предприятие, не имея на то лицензии, использовало подземные воды из трех водозаборных скважин, перемещало грунт при устройстве траншеи, а также складировало бытовые отходы вблизи производственной площадки.

Прокурор направил руководителю организации представление о необходимости устранения нарушений, по результатам рассмотрения которого незаконное использование подземных вод прекратили, траншею засыпали, а незаконную свалку убрали.

Кроме того, в отношении предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. За пользование недрами без лицензии и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства компанию оштрафовали на 1,1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

