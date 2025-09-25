Состав заксобрания Челябинской области обновился наполовину

В избиркоме Челябинской области вручили удостоверения депутатам регионального парламента.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, торжественная церемония вручения удостоверений депутатам Законодательного Собрания восьмого созыва, избранным в ходе голосования 12-14 сентября по единому избирательному округу, состоялась сегодня, 25 сентября.

По списку партии «Единая Россия» в региональный парламент были переизбраны Олег Гербер (рекомендован на пост спикера), Анатолий Еремин, Евгений Губанов, Олег Цепкин (рекомендован на пост представителя заксобрания в Совете Федерации), Андрей Шмидт, Анатолий Брагин, Валерий Колокольцев, Валерий Филиппов, Евгений Субачев, Олег Садовских, Евгений Рева (в прежнем созыве входил во фракцию ЛДПР). Впервые от «партии власти» прошли в ЗСО Андрей Орехов, Александр Заозеров, Виталий Маслов, Рамиль Рахманкулов, Илья Таболин, экс-глава Коркинского района Наталья Лощинина, Светлана Буравова (до избрания была депутатом Челябинской городской думы), Владислав Уланов и Виген Мхитарян (также бывший депутатом гордумы областного центра).

Среди единороссов-одномандатников подтвердили свои полномочия Татьяна Кузнецова, Лена Колесникова, Павел Киселев, Евгений Свеженцев, Михаил Видгоф, Александр Казаков, Александр Мотовилов, Дмитрий Пырсиков, Денис Моисеев, Владимир Перезолов, Евгений Илле, Вячеслав Евстигнеев, Павел Шиляев, Алексей Коваленко и Дмитрий Клеутин. Новичками стали Алексей Ремезов, Артемий Галицын, Сергей Костылев, Алексей Рожков, Евгений Терентьев, Павел Логинов, Сергей Сесюнин, Марина Поддубная (была депутатом заксобрания шестого созыва), экс-депутат гордумы Челябинска и бывший член КПРФ Эльдар Гильмутдинов, Татьяна Чилимская, Александр Казаков, Алексей Царев, Наталья Никанорова и Олег Парфилов.

Во вторую по численности фракцию регионального парламента – «Справедливая Россия» – вошли списочники Василий Швецов (лидер депутатского объединения в предыдущем созыве), экс-депутат Челябинской гордумы Ксения Морозова, Алексей Чеченин, Владимир Бекишев (сохранил мандат), а также одномандатники Егор Бабкин и Аркадий Агапов. Из шестерых эсеров четверо оказались новичками.

Впервые свою фракцию в региональном парламенте сформирует партия «Новые люди». В нее войдут экс-депутат Госдумы Максим Гулин (сложил с себя полномочия в 2023 году) и Евгений Горшков.

Кроме того, свои мандаты сохранили избравшиеся по партийным спискам Виталий Пашин и Алексей Беседин (оба – ЛДПР), Степан Фирстов («Партия Пенсионеров») и Константин Куркин (КПРФ).

Таким образом, из 60 новоиспеченных депутатов Законодательного собрания Челябинской области в предыдущем созыве были лишь 31.

Первое заседание нового состава регионального парламента запланировано на 2 октября.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube