На детской площадке в Ленинском районе Челябинска ребенок сломал позвоночник

Челябинская школьница оказалась в больнице после игры на детской площадке у озера Смолино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о получении 12-летней девочкой травмы на детской площадке, расположенной на набережной озера Смолино в Челябинске.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Супруги с дочерью гуляли по новой набережной. Когда они дошли до детской площадки на пересечении улиц Новороссийской и Бобруйской, ребенок решил покачаться на тарзанке.

При этом родители заметили, что часть игровой зоны была огорожена. Но подозрений это не вызвало: на площадке активно играли дети под присмотром взрослых.

В результате школьница сорвалась с тарзанки и упала на спину. В больнице поставили диагноз: перелом позвонков грудного отдела.

Лишь позднее мать девочки узнала, что площадка официально закрыта для посещения, о чем предупреждала соответствующая табличка.

Закрыли игровую зону после того, как летом текущего года на 9-летнего мальчика упали металлические качели.

«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о предъявлении в интересах несовершеннолетней искового заявления в суд о возмещении причиненного вреда», – заявили в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

