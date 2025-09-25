Частный сектор на северо-западе Челябинска останется без водоснабжения

На северо-западе Челябинска на 7,5 часов отключат воду.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП ПОВВ Челябинска, завтра, 26 сентября, с 09:30 до 18:00 будет приостановлено водоснабжение в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети.
Отключение затронет следующие адреса:
административные здания: ул. Куйбышева, 30, 64, 80а; 1-я Порядковая ул., 10; Яхтинская ул., 7.
частный сектор: ул. Чайковского, Приморская ул., 1-я Теннисная ул., 2-я Теннисная ул., 3-я Теннисная ул., 4-я Теннисная ул., 1-я Херсонская ул., 1-я Порядковая ул., ул. Куйбышева, 2-я Порядковая ул. (частный дом), Бахчисарайская ул., 2-я Осташковская ул., Шлюзовая ул., Бахчисарайская ул., 1-я Ирбитская ул., 2-я Ирбитская ул., Гродненская ул., Рощинская ул., Спасская ул.
Челябинцев просят произвести необходимый запас воды.
Телефон контактного центра МУП ПОВВ: 214-00-14.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»