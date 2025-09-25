«Трактор» разгромил «Авангард»

Челябинский «Трактор» на домашней площадке уверенно обыграл «Авангард» из Омска – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , с самого начала встречи челябинцы контролировали шайбу.

Уже на 3-й минуте матча после длинной передачи Джордана Гросса Семен Дер-Аргучинцев зашел в зону гостей, отдал шайбу в центр, подхвативший ее Александр Рыков обыграл защитника и, выкатившись к воротам, перебросил шайбу через щиток голкипера омичей – 1:0, хозяева открывают счет.

На 14-й минуте Александр Рыков ворвался в зону «Авангарда», перевел шайбу на левый фланг Григорию Дронову, и тот, пройдя вперед, от души запустил ею в верхний угол ворот – 2:0.

Во втором периоде «черно-белые» продолжали уверенно идти вперед. И на 37-й минуте после затяжной атаки Семен Дер-Аргучинцев, обыграв игрока «Авангарда» у синей линии, накинул шайбу на пятак, где Егор Коршков очень удачно подставил клюшку – 3:0.

В третьей двадцатиминутке гости отыграли одну шайбу: на 45-й минуте отличился Семен Чистяков. Но в дальнейшем челябинцы продолжали господствовать на площадке.

На 56-й минуте матча омичи снимают голкипера в пользу шестого полевого игрока. Но сломить «Трактор» не удается. На 58-й минуте Сергей Мыльников справился с очередным броском гостей, Григорий Дронов забрал шайбу у соперников, а подоспевший к отскоку Джош Ливо из своей зоны отправил четвертую шайбу в пустые ворота «Авангарда».

На 60-й минуте гости вновь сняли вратаря, и Джош Ливо забросил пятую шайбу.

Итог – 5:1, уверенная победа «Трактора».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube