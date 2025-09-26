26 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

26.09.2025, пятница

10:00 Челябинск – Открытие Всероссийского книжного фестиваля и Южно-Уральской книжной ярмарки «РыжийФест» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Концерт, посвященный юбилею ДК «Бригантина» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Паблик-ток «Дизайн-код города» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а)

18:00 Челябинск – Концерт «Осеннее очарование» (Специальная детская школа искусств Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского, ул. Советская, 51)

18:00 Челябинск – Концерт «Союз волшебных звуков, слов и дум» в клубе «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Пушкинский зал)

