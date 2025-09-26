В Челябинской области междугородный автобус с 37 пассажирами вылетел с дороги

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия с рейсовым автобусом в Троицком районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 26 сентября, около 05:20 на 107-ом километре автодороги «Челябинск-Троицк».

По предварительным данным, 57-летнему водителю рейсового автобуса «Хендэ» стало плохо, он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал, автобус получил механические повреждения. Установлено, что автобус следовал по маршруту «Бреды-Челябинск», в салоне находилось 37 пассажиров.

На место происшествия прибыли автоинспекторы и экстренные службы для оказания помощи водителю и пассажирам. Мужчина, находившийся за рулем «Хендэ», доставлен в больницу Троицка. Пассажиры были отправлены следующим рейсовым автобусом в пункт назначения.

На место происшествия выехал врио начальника районной госавтоинспекции. В настоящее время полицейские разбираются в причинах дорожного происшествия.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube