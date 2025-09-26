В Челябинске задержали еще одного высокопоставленного сотрудника банка

В деле о взятках ради полуторамилиардного кредита в Челябинске появился новый фигурант.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела финансирования недвижимости челябинского филиала одного из банков, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с 1 марта по 31 декабря 2023 года бывший сотрудник банка получил от представителя юридических лиц 1 миллион рублей за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиардов рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователи провели обыски дома у банкира, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, в июне текущего года силовики уже задержали двух экс-сотрудников банка, способствовавших, по мнению следователей, выдаче того же кредита. Челябинцев, бывших на момент преступления исполнительным директором – начальником отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам и клиентским менеджером того же подразделения предъявили обвинение в получении через посредника более 13 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

