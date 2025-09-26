На Южном Урале выросло производство огурцов

В Челябинской области выросло производство овощей в тепличных комплексах с режимом досвечивания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, производство овощей в современных тепличных комплексах увеличилось в январе – августе текущего года на 20,7%.

«Произведено 27 тысяч тонн продукции. В теплицах вырастили больше огурцов», – уточнили представители ведомства.

Челябинская область занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству тепличных овощей, а в российском рейтинге поднялась в этом году с 15 на 11 место. К уровню прошлого года производство за январь – август увеличилось на 4,6 тысячи тонн.

Челябинск, Виктор Елисеев

