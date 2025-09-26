В 15 муниципалитетах Челябинской области включили отопление

В Челябинской области начался отопительный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, в 15 муниципальных образованиях Южного Урала стартовал отопительный сезон.

Подача тепла начата в жилые дома в Верхнем Уфалее, Карабаше, Катав-Ивановске, Коркино, Кусе, Кыштыме, Нязепетровске, Озерске, Октябрьском муниципальном округе, Пласте, Сатке, Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве, Чесме.

«На сегодня введены в работу 345 котельных, отапливается более 1500 объектов социальной сферы и свыше 11,2 миллиона квадратных метров жилья», – отметили представители ведомства.

Напомним, старт отопительного сезона на территориях определяется главами муниципалитетов с учетом среднесуточной температуры, которая должна быть ниже +8 градусов по Цельсию в течение пяти дней подряд. Приоритет в подключении традиционно отдается социальным объектам.

Полное подключение теплоснабжения в регионе планируется завершить в начале октября.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube