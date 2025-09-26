В Челябинской агломерации прекращают работу садовые автобусы

Садовые маршруты Челябинской агломерации завершают работу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в этом году 19 сезонных маршрутов – 14 внутри Челябинска, 4 внутри Копейска и один из Челябинска в Сосновский район – работают до 28 сентября включительно.
О таком решении регулятор перевозок сообщал еще перед началом сезона.
«Причин несколько: значительное снижение числа поездок на сезонных маршрутах в октябре (по опыту работы в предыдущие годы); дефицит водителей», – объяснили в учреждении.
Освободившиеся автобусы и водителей перевозчики направят на стабилизацию работы основных маршрутов с октября.
Челябинск
