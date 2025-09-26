Челябинск и Ханты-Мансийск свяжет прямой авиарейс

С ноября челябинцы смогут напрямую улететь в Ханты-Мансийск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн», с 7 ноября текущего года запускаются регулярные рейсы по маршруту Ханты-Мансийск – Челябинск.

Полеты будут выполняться по пятницам на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут.

«Мы уверены, что новый рейс будет востребован у пассажиров. Он поможет развивать деловые контакты и туризм, а также сделает путешествия между Югрой и Челябинской областью проще и комфортнее», – заявили представители авиаперевозчика.

Челябинск

