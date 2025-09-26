Движение на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных в Челябинске ограничат

В центре Челябинска на 12 часов ограничат движение на оживленном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», ограничение связано с выполнением работ по асфальтированию переезда через трамвайные пути.

«С 22 часов 26 сентября до 10 часов 27 сентября движение автотранспорта через трамвайные пути на перекрестке Кирова и Братьев Кашириных будет закрыто», – уточнили представители перевозчика.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Челябинск

