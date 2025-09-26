В Челябинске объявили аукцион на организацию платных парковок

Мэрия Челябинска объявила о поиске компании, которая займется платными парковками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , администрация Челябинска объявила о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации платного парковочного пространства в центре города. Извещение об этом опубликовали вчера, 25 сентября, на портале госзакупок.

Срок исполнения контракта – 31 декабря 2026 года. Начальная (максимальная) цена – чуть больше 65 миллионов рублей.

Согласно документам закупки, победитель торгов должен будет организовать больше 70 платных парковок в центре Челябинска. Общее число парковочных мест – 1527, из них 168 – места для инвалидов.

Для автовладельцев необходимо обеспечить возможность начать, закончить или досрочно прекратить парковку через мобильное приложение или интернет-портал.

Напомним, о перспективе появления платных парковок в центре Челябинска рассуждают не первый год. В январе 2022 года тогдашний глава Челябинска Наталья Котова даже подписала распоряжение, утверждающее перечень платных парковочных пространств. В качестве пилотного проекта предполагалась организация трех платных автостоянок на площади Революции. В дальнейшем их число должно было достигнуть 23. Всего – на 1 тысячу 138 машиномест. Запустить проект планировалось в июле 2022 года.

Позднее сроки перенесли на ноябрь того же года. Потом – на август 2023 года. Когда не получилось и в августе, в мэрии какое-то время конкретных сроков не называли.

К теме платных парковок вернулись в феврале текущего года. Тогда чиновники представили новый проект. Реализовать его планировалось в несколько этапов. В ходе первого из них предполагалось оборудовать 1550 парковочных мест в центре города, на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Пушкина, Либкнехта, Елькина, Сони Кривой, Театральной и Привокзальной площадях.

Стоимость парковки планировалось установить в 30 рублей в час (в будни), при этом стоянка до 15 минут – бесплатна. Режим работы парковок – с 8:00 до 20:00. В выходные дни за парковку плата взиматься не будет, рассказывали проектанты.

Первый этап развития платного парковочного пространства в Челябинске власти рассчитывали реализовать к августу текущего года. Но позднее сроки в очередной раз сдвинули.

Челябинск, Виктор Елисеев

