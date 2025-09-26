В Челябинске задержали жителей Перми, забравших у пенсионерки 9 миллионов рублей

Трое пермяков похитили по указке аферистов 9 миллионов рублей у пенсионерки из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, криминальная троица действовала по указанию анонимных кураторов.

По версии полиции, неизвестные мошенники обманули 80-летнюю челябинку, убедив, что ее данные используются при оказании финансовой поддержки ВСУ. Аферисты запугали доверчивую пенсионерку, заявив, если она не будет следовать инструкции, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело, а к ней в квартиру придут с обыском.

«Во избежание негативных последствий злоумышленники потребовали задекларировать сбережения. В результате бабушка отдала 9 миллионов рублей мужчине, который представился кассиром. Спустя время, осознав, что была обманута, женщина обратилась в полицию», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе расследования южноуральские полицейские вышли на трех жителей Перми в возрасте от 19 до 25 лет. Один отвечал за транспортировку, второй – непосредственно забирал наличные, а третий фиксировал все происходящее и отправлял видеозапись куратору.

После получения денег они скрылись на автомобиле в направлении Екатеринбурга. Там их и задержали челябинские полицейские при содействии коллег из Свердловской области.

Следствием УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Подозреваемые были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и водворены в изолятор временного содержания.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, двоим из них суд уже избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube