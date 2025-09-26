В Челябинск из Приморья прибыл новый зампрокурора области

В прокуратуре Челябинской области назначили нового заместителя главы ведомства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора региона назначен Дмитрий Дениш.

Дмитрий Дениш родился в 1983 году в селе Черниговка Черниговского района Приморского края.

В органах прокуратуры проходит службу более 20 лет, занимал различные должности в надзорном ведомстве края, работал следователем, старшим помощником, заместителем прокурора района, заместителем прокурора Находки, прокурором Лазовского района, прокурором Партизанска.

С 2022 года по сентябрь 2025 года работал Уссурийским городским прокурором.

