В Челябинск из Приморья прибыл новый зампрокурора области

В прокуратуре Челябинской области назначили нового заместителя главы ведомства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора региона назначен Дмитрий Дениш.
Дмитрий Дениш родился в 1983 году в селе Черниговка Черниговского района Приморского края.
В органах прокуратуры проходит службу более 20 лет, занимал различные должности в надзорном ведомстве края, работал следователем, старшим помощником, заместителем прокурора района, заместителем прокурора Находки, прокурором Лазовского района, прокурором Партизанска.
С 2022 года по сентябрь 2025 года работал Уссурийским городским прокурором.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»