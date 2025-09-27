27 – 29 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

27.09.2025, суббота

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2А, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Всероссийский книжный фестиваль и Южно-Уральская книжная ярмарка «РыжийФест» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал науки и техники)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Второй ежегодный праздник поколений «Золотые годы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Литературный квиз «Умный вечер для взрослых книголюбов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 Челябинск – Праздничный концерт «От всей души!», посвященный Дню мудрого человека (клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

14:00 Челябинск – Семейный просмотр художественного фильма «Чужие письма» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14:00, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по жестовому языку к Международному дню глухонемых (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)

28.09.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Всероссийский книжный фестиваль и Южно-Уральская книжная ярмарка «РыжийФест» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)

10:15, 12:00 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 – 20:00 Челябинск – Спортивный праздник «ЗОбег» (ДС «Динамо», ул. Комунны, 98а)

12:00 Челябинск – Эко-своп от «Разделяйки» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Концерт «А в сердце молодость поет» к Международному дню пожилого человека (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Мастер-класс психолога, педагога Натальи Рыковой «Нейрографика, как инструмент самопомощи» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Воскресная студия «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Встреча «Если я заболею» (все о Визборе) в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-класс и библиоурок по изготовлению изделий из валяной шерсти совместно с АНО «Курай Алтын» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

15:00 Челябинск – Практикум открытых выступлений с преподавателем Еленой Кутасиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

29.09.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

11:00 Челябинск – Литературно-психологическая гостиная «Новый взгляд на классику» по рассказу А.И. Куприна «Королевский парк» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Час настольных игр «Колонизаторы» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Лекция по книге Сенеки «Письма к Луцилию» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube