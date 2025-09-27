На Южном Урале похолодает до минус шести

Дождь, снег и гололед ожидаются в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, сегодня, 27 сентября, днем и вечером в регионе прогнозируются небольшой дождь и мокрый снег.

Ночью и днем воскресенья осадки в виде дождя продолжатся. В понедельник, 29 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки на севере в виде дождя и мокрого снега, на юге в виде дождя, ночью и утром на дорогах гололедица.

Температура воздуха в ночь на воскресенье, 28 сентября, 0, +3, в горах и низинах заморозки до -3 градусов. Днем потеплеет до 4-9 градусов выше ноля, на юге – до +14.

Ночью 29 сентября синоптики обещают на юге 0, +5 градусов, на севере заморозки до -6. Днем воздух прогреется лишь до 2-7 градусов выше нуля.

В Челябинске синоптики обещают небольшой дождь днем сегодня, 27 сентября, и днем завтра, 28 сентября. В понедельник, 29 сентября, ночью и днем ожидается мокрый снег, днем он будет перемежаться с дождем. Температура предстоящей ночью +1, +2 градуса, днем воскресенья столбик термометра поднимется до 5-7 градусов выше нуля.

В ночь на понедельник в областном центре ожидаются заморозки до -2 градусов, днем будет чуть теплее – лишь 2-4 градуса выше нуля.

По данным на утро 27 сентября в 17 муниципалитетах Южного Урала стартовал отопительный сезон.

Челябинск

