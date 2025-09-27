«Металлург» упустил победу над «Ак Барсом»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил «Ак Барсу» – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , счет в матче магнитогорцы открыли лишь под занавес первого периода.

На 19-й минуте Александр Сиряцкий обокрал гостей на синей линии, прорвался к воротам и с кистей отправил шайбу в ворота казанцев – 1:0.

Второй шайбы пришлось ждать больше половины второго периода. На 31 -й минуте Владимир Ткачев по центру прошел в зону атаки, отдал пас под ворота, и Дмитрий Силантьев с острого угла резким ударом удвоил преимущество хозяев – 2:0.

А минуту спустя Роман Канцеров сделал счет 3:0.

Но «Ак Барс» не сник. И уже на 36-й минуте Владимир Алистров размочил счет – 1:3. А в третьем периоде казанцы не оставили магнитогорцам ни одного шанса.

На 49-й минуте встречи Илья Карпухин сократил отставание до минимума – 2:3, и это 100-е очко защитника «Ак Барса» в КХЛ.

На 53-й минуте Григорий Денисенко сравнял счет – 3:3.

И три минуты спустя он же реализовал большинство гостей – 4:3, победа «Ак Барса».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube