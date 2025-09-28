Три десятка домов в центре Челябинска остались без воды

В центре Челябинска на несколько часов отключили водоснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 28 сентября, в центральной части Челябинска начались плановые ремонтные работы на водопроводной сети. Об этом сообщил телеграм-канал МУП ПОВВ.

С 09:00 до 14:00 временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

улица Красная, 38, 40, 59, 63, 63а, 65, 69;

проспект Ленина, 61, 61а, 61б, 62, 62а, 63, 65;

улица Сони Кривой, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43;

Свердловский проспект 63, 63а, 69, 74, 78, 80;

улица Воровского, 6.

По всем вопросам горожанам рекомендуют обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону 214-00-14.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube