Три десятка домов в центре Челябинска остались без воды

В центре Челябинска на несколько часов отключили водоснабжение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 28 сентября, в центральной части Челябинска начались плановые ремонтные работы на водопроводной сети. Об этом сообщил телеграм-канал МУП ПОВВ.
С 09:00 до 14:00 временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
улица Красная, 38, 40, 59, 63, 63а, 65, 69;
проспект Ленина, 61, 61а, 61б, 62, 62а, 63, 65;
улица Сони Кривой, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43;
Свердловский проспект 63, 63а, 69, 74, 78, 80;
улица Воровского, 6.
По всем вопросам горожанам рекомендуют обращаться в контактный центр МУП «ПОВВ» по телефону 214-00-14.
Челябинск, Виктор Елисеев
