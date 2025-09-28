На Южном Урале выпал снег. ГАИ рекомендовала не выезжать за город без необходимости

В отдельных районах Челябинской области установился временный снежный покров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Госавтоинспекция Челябинской области предупредила автомобилистов об ухудшении погодных условий. Соответствующее заявление опубликовано в официальных каналах ведомства в социальных сетях.

По информации южноуральцев, к утру воскресенья, 28 сентября, в отдельных районах региона установился временный снежный покров.

«Влияние холодного фронта на погоду усиливается, – предупредили в ГАИ. – Температура опускается, дожди то и дело переходят в снег. Синоптики обещают в горах +1 градус по Цельсию, снег и образование временного снежного покрова. На севере области ожидаются сильные смешанные осадки, но температура будет чуть выше, поэтому снег будет сразу таять. Дождь со снегом пройдет и на остальной территории региона».

Водителям необходимо быть более внимательными на дороге, отмечают представители ведомства. В межсезонье на дороге появляется микропленка льда, которая может стать причиной серьезной аварии в случае управления транспортными средствами с летними шинами.

Автомобилистов, выезжающих на загородные трассы, призывают быть максимально внимательными, руководствоваться дорожно-знаковой информацией и правилами дорожного движения, с осторожностью совершать сложные и опасные маневры, убедившись в безопасности.

«По возможности воздержитесь от выезда на загородные трассы и учитывайте информацию о дорожной обстановке при выборе маршрута, – заявили в Госавтоинспекции. – Своевременная замена летних шин на зимние – залог вашей безопасности на дороге. Следите за погодой и подготовьте автомобиль к зимним условиям заранее».

При возникновении затруднительных ситуаций в пути водителей просят обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.

Челябинск

