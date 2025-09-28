Снегопады не прекратятся. В Челябинской области продлили действие экстренного предупреждения

Синоптики продлили прогноз о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные регионального ЦГМС, ночью 29 сентября в южных районах области прогнозируются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления, налипание мокрого снега на провода, в горах гололедица.

Южноуральцев призывают скорректировать свои планы согласно погодных условий, соблюдать меры пожарной безопасности, не пренебрегать правилами дорожного движения.

Челябинск

