Жительница Южного Урала отработает год за откушенное ухо ребенка

В Челябинской области вынесли приговор хозяйке пса, откусившего ухо трехлетнему ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 Сосновского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Женщина – хозяйка собаки, покалечившей трехлетнего малыша. Сам инцидент произошел в августе 2024 года в микрорайоне Белые росы села Кременкуль. Вечером собака породы американский стаффордширский терьер выбежала со двора уралочки и напала на играющего на улице 3-летнего мальчика. Пес вцепился в ухо ребенку, откусив часть ушной раковины. Кроме того, на голове у ребенка остались рубцы.

В ходе расследования хозяйка животного возместила нанесенный малышу ущерб.

Суд приговорил уралочку к году исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube