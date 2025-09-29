В Челябинске начинается отопительный сезон: мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании поручил подавать тепло с сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно регламенту, систему подключают, если среднесуточная температура наружного воздуха не превышала +8 градусов в течение пяти суток. По данным городской администрации, этот показатель держится с пятницы – уже четвертые сутки. Но еще два дня челябинцев решили не морозить, тем более что процесс запускается в течение нескольких дней и может растянуться на всю неделю.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube