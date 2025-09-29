Южноуральцев все чаще пытаются обмануть звонками с индийских номеров

Мошенники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступники пытаются воспользоваться видимым сходством телефонных номеров Индии и некоторых российских операторов связи. Об этом сообщил «Вестник киберполиции России».
Так, индийские номера часто начинаются с «+916». Страновой код «+91» присвоен Индии. Следующая за ним цифра «6» означает коды индийских городов – например, Нагпур или Катака.
В то же время комбинация «+7 916…» – это уже Россия, оператор МТС (МТТ), регион Москва.
«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Разница кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», – отмечают киберполицейские.
Кстати, беспокоят южноуральцев звонки с телефонных номеров, принадлежащих не только Индии подлинной, но и Вест-Индии (Америке).
Так, в последнее время участились звонки с номеров Латинской Америки. При этом одному и тому же абоненту с одного номера звонить могут по 10-15 раз.
Челябинск, Виктор Елисеев
