На Южном Урале взвоют сирены

Челябинская область присоединится к всероссийской проверке систем оповещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, в среду, 1 октября, с 10:00 до 14:00, на Южном Урале пройдет плановая проверка системы оповещения населения.

«Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения или угрозы ЧС. Этот сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», – заявили представители ведомства.

По информации МЧС России, плановая масштабная проверка систем оповещения населения охватит все регионы страны.

В экстренном ведомстве напоминают: услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.

Челябинск

