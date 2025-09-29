Турист разбился, спускаясь с Двуглавой сопки на Таганае

Спасателям пришлось эвакуировать туриста, пострадавшего при спуске с Двуглавой сопки на Таганае.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, инцидент произошел в субботу, 27 сентября, на горе Двуглавая сопка в национальном парке «Таганай».

При спуске с горы мужчина упал и ударился о дерево. Получивший травму турист самостоятельно передвигаться дальше не смог.

Спасатели министерства общественной безопасности вывезли пострадавшего к Центральной усадьбы и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В экстренном ведомстве напоминают, что получить травму в горах можно достаточно легко. К ним могут приводить многие факторы – отсутствие опыта движения по каменистому рельефу, сложные погодные условия, неправильно выбранный темп и, наконец, неудачный подбор обуви.

Туристов призывают быть внимательными и учитывать эти факторы при путешествиях по Южному Уралу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube